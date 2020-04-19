Американский президент Дональд Трамп рассказал о прекрасных отношениях США с Россией на фоне недавней сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует Reuters со ссылкой на выступление Трампа на последнем брифинге.

Так, на вопрос журналистов о том, пытаются ли "противники США", такие как Россия, Иран, Китай и КНДР, воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы нанести ущерб Америке, Трамп ответил следующее: "Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой. Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно".

Трамп добавил, что соглашение ОПЕК+ спасет нефтяную промышленность США и сохранит рабочие места граждан.

Напомним, что страны-экспортеры нефти организации ОПЕК+ (включает Россию и ряд других стран) на внеочередном заседании, которое прошло в воскресенье, 12 апреля, сократили добычу нефти. Они подписали соглашение, которым ежесуточная добыча нефти снижается на 9,7 млн баррелей.

Ранее мы писали, что Трамп недавно обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей. Американский лидер предположил, что Путин может попросить его отменить санкции.