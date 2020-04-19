Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не закрывать храмы во время эпидемии коронавируса, так как такие вирусы народ переживает якобы каждый год.

Об этом сообщает "Белта".

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник (Пасху - Ред.). Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он (Бог - Ред.), увидев это, обязательно поможет", - заявил президент Беларуси во время посещения храма в Смолевичском районе под Минском.

Он так же заявил, что люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у Бога, однако не все ведут себя, как им завещано в Писании: отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег.

"Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше - вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь", - заявил президент Беларуси.

Также Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой и пожелал крепкого здоровья жителям Украины, России, Польши, Литвы, Латвии, европейцам, американцам и китайцам.

Напомним, Александр Лукашенко пожаловался на сильное давление на него из-за того, что страна под его руководством "пошла своим путем" во время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. А критиков он назвал паршивыми собаками.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси раскритиковал российские тесты на коронавирус в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.