По состоянию на воскресенье, 19 апреля, Киев опустится в рейтинге городов, в которых самый грязный воздух в мире. Туда столица Украины попала после масштабных пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Об улучшении ситуации говорят показатели мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Так, по состоянию на 14:05 индекс загрязнения воздуха составляет 68 единиц, что характеризируется как умеренный уровень опасности. Теперь наша столица занимает 27 строчку в рейтинге.

На первом месте оказалась столица Саудовской Аравии - Эр-Рияд. Там показатель составляет 203 единицы. Сразу после него со 172 баллами идет китайский город Шеньян. И на третьем месте оказался вьетнамский город Ханой (154 единицы).

Ранее "Страна" писала, что в ходе отмывания улиц от гари из-за пожаров под Чернобылем и в Житомирской области коммунальные службы столицы использовали очень много воды.

Также мы рассказывали, что киевские власти в связи с распространением гари советовали ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром.