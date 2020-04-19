В Италии прогнозируют потерю около 60 миллиардов евро из-за приостановки национальных спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Уточняется, что убытки ожидаются в размере 3,8% от ВВП Италии. Всего пауза в спортивных мероприятиях прямо или косвенно задела около 14 миллионов человек.

Как известно, в стране остановили большинство футбольных мероприятий и других спортивных соревнований.

Напомним, 17 апреля Италия установила сразу два рекорда с начала вспышки коронавируса в стране. Число новых заражений за сутки стало самым низким с начала эпидемии (+355), а рост выздоровлений - самым резким (+2 563).

Как сообщала "Страна", в марте В Евросоюзе (без учета Мальты) продажи автомобилей рухнули на 55,1% в годовом выражении. Об этом сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). По ее данным, в 26 странах ЕС в прошлом месяце зарегистрировали 567 308 новых машин против 1,26 млн годом ранее.