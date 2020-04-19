Несмотря на карантин, в ночь на Пасху церкви посетили около 130 тысяч человек, многие - на Западной Украине, самом религиозном регионе страны.

И хотя прихожан с "кошиками" было заметно меньше, чем в "мирное время" (повсюду дежурила полиция, а некоторые церкви пускали только священнослужителей и проводили службу онлайн), не обошлось без громких инцидентов.

В приграничном Самборе на Львовщине, где 19 апреля ждали епископа, перед Пасхой священнослужитель провел крестный ход, без масок и безопасной дистанции.

После этого полиция открыла уголовное производство и составила четыре админпротокола на участников шествия.

Речь идет о Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которая входит в Украинскую греко-католическую церковь. Видео Крестного хода было изначально выложено на Facebook-странице храма, но позже было удалено.

Накануне местные священники призывали народ приходить на освящение пасок.

"Есть два храма и площадь перед ними большая. Поместятся все", - мотивировали самборчан Александр Швец (ПЦУ) и Богдан Добрянский (УГКЦ).

Инцидент до сих пор обсуждают львовяне в соцсетях. Одни защищают участников "ходы", мол, в супермаркетах перед Пасхой было больше людей, другие говорят, что карантин не нужен, а третьи уверены, что из-за таких нарушителей региону может грозить всплеск заболеваемости и продление карантинных ограничений до осени.

"Этим людям ничего не докажешь. Кто по базарам бегает за колбасой, а кто-то в церковь. И те, и другие убеждены что без этого ни Пасха не придет, ни Христос не воскреснет", - пишет в Facebook львовянка Марьяна Павловская.

И если в главных львовских храмах, которые на виду, обычных пасхальных столпотворений не было, то в церквях поменьше на окраинах не обошлось без очередей и нарушений карантинных ограничений.

"В храме на улице Антонича (в спальном микрорайоне Сыхов) дают целовать крест и даже не протирают", - рассказывает львовянка Оксана Романив.

"Во Львове тоже все пошли к Плащанице, была очередь на улице Научной (церковь Животворящого Креста Господнего УГКЦ - Ред.). Представляете, что будет через неделю? Бедные врачи", - пишет в Facebook львовянка Наталия Заминская.

А вот в храме святого Юрия в Червонограде на Львовщине (УГКЦ), по которому открытое производство по факту нарушения карантина (у местного священника обнаружили коронавирус, но он дальше продолжал проводить богослужения) говорили о том, что пандемия не так страшна, как ее подают СМИ и власть, мол, только Господь может от вируса защитить, а не всякие там структуры.

Об этом говорил, очевидно, коллега зараженного священника, его проповедь есть на выложенном в соцсетях видео.

Червоноградский священник уверял прихожан, что пандемия не так страшна. Видео: Facebook

Среди тех, кто посещал церкви, были и вернувшиеся из-за границы заробитчане.

"Лично видела знакомую, которая вернулась на прошлой неделе из Италии, она несла корзинку на освящение в церковь, была, правда, в маске и с дочкой. В селах, кстати, заробитчане строже придерживались карантина на Пасху, там боятся мести односельчан", - рассказала "Стране" львовская предпринимательница Галина Федив.

Кстати, заробитчане массово возвращались домой вплоть до самой Пасхи - и, по данным наших источников на границе, все еще едут - на пасхальные каникулы. Что возмущает многих жителей Западной Украины, которые считают, что возвращение гастарбайтеров может быть рискованнее, чем походы в церковь.

"Особенно много "итальянцев", они едет через Закарпатье", - говорит источник.

"Беда была тогда, когда на польской границе тысячи перлись домой без дистанции и масок. То фото - капля в море. Чего не били все тревогу? Почему не рыдали? Потому что каждый ждал польские деньги в дом", - пишет львовянка Ирина Голуб.

Об очередях на границе 18 апреля, за день до Пасхи, пишет в своем Телеграм-канале местный журналист Виталий Глагола.

Большинство заробитчан по-прежнему без масок и перчаток и не то что без дистанции, а впритык друг к другу.

"Украинцы продолжают массово возвращаться домой из Европы. Посмотрите, что происходит на украинско-венгерской границе у КПП "Тиса" Чоп-Захонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что автобусов куча (в конце видео видно масштаб). Рейсы от Рахова до Мариуполя", - написал Глагола и запостил видео.

Украинские заробитчане и на Пасху штурмуют кордон. Без масок и дистанций. Видео: Виталий Глагола

Тем временем, в полиции заявляют о нарушении в Почаевской Лавре (УПЦ). Как говорят в МВД, там божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые также не соблюдали дистанцию.

"В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении полиции.