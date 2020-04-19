Ликвидировать пожары в Житомирской области спасателям помогают не только ВСУ, но и авиация. Также к ликвидации возгораний ГСЧС привлекла пожарный поезд Укрзализныци.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, рассказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук во время брифинга.

"Для ликвидации пожара на территорию Житомирской области привлечено 960 человек и более 150 единиц техники. Из них от ГСЧС 185 человек личного состава и 43 единицы техники. На данном времени работает пожарная авиация. Кроме того, привлечен пожарный поезд Укрзализныци", - сказал Демчук.

Представитель ведомства отметил, что для тушения огня были также мобилизированы средства лесохозяйственных предприятий из разных регионов страны.

"Дополнительно для помощи в ликвидации пожаров на территории лесных массивов Житомирской области ГСЧС 18 апреля привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей дополнительный личный состав и пожарную технику. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - добавил Демчук.

Видео: YouTube/ MNS GOV.UA

Ранее о том, что происходит сейчас в Житомирской области и как власти собираются компенсировать убытки пострадавшим при пожаре "Страна" рассказала в отдельном материале.

Напомним, что недавно мы публиковали видео масштабных пожаров в Житомирской области, гарь от которых ветром принесло в Киев.