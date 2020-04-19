Власти Саудовской Аравии, где 150 членов королевской семьи заражены коронавирусом, призвали мусульман во всем мире молиться во время Рамадана не выходя из дома из-за пандемии. В этом году начало приходится на 24 апреля.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует агентство SPA.

"Мусульмане должны помнить, что сохранение жизни людей - это великий поступок, который приближает их к Богу", - говорится в заявлении.

В свою очередь Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз также призвал мусульман во время Рамадана молиться дома. Он отметил, что следовать принципам социального дистанциирования мусульманам следует и во время Ураз-байрама (в этом году - ночь с 23 на 24 мая - Ред.), если активное распространение коронавируса продолжится.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия поместила все крупнейшие города под строгий карантин. Разрешены только походы в магазин или же за медицинской помощью. На данный момент в стране подтверждены 8 274 случая заражения инфекцией. 92 человека умерли.

Ранее мы писали, что власти Саудовской Аравии приняли решение временно остановить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству.

Также сообщалось, что ультрарадикальные террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) назвали коронавирус воином Аллаха. По их мнению, он наказывает Запад за угнетение мусульман.