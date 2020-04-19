Саудовская Аравия попросила мусульман всего мира остаться дома на Рамадан
Власти Саудовской Аравии, где 150 членов королевской семьи заражены коронавирусом, призвали мусульман во всем мире молиться во время Рамадана не выходя из дома из-за пандемии. В этом году начало приходится на 24 апреля.
Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует агентство SPA.
"Мусульмане должны помнить, что сохранение жизни людей - это великий поступок, который приближает их к Богу", - говорится в заявлении.
В свою очередь Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз также призвал мусульман во время Рамадана молиться дома. Он отметил, что следовать принципам социального дистанциирования мусульманам следует и во время Ураз-байрама (в этом году - ночь с 23 на 24 мая - Ред.), если активное распространение коронавируса продолжится.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия поместила все крупнейшие города под строгий карантин. Разрешены только походы в магазин или же за медицинской помощью. На данный момент в стране подтверждены 8 274 случая заражения инфекцией. 92 человека умерли.
Ранее мы писали, что власти Саудовской Аравии приняли решение временно остановить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству.
Также сообщалось, что ультрарадикальные террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) назвали коронавирус воином Аллаха. По их мнению, он наказывает Запад за угнетение мусульман.