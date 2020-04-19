Министерство здравоохранения Испании утверждает, что за прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 410 человек. Это самый низкий показатель за последний месяц.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, общее число летальных случаев достигло 20 000 человек. А дневной показатель стал самым низким, начиная с 22 марта. В то же время антирекорд по количеству смертей был зафиксирован 1 апреля - тогда жертвами болезни стали 950 человек.

Всего в Испании зафиксировано 195 944 случая заражения коронавирусом, из-за чего она занимает второе место в мире. На первом – Соединенные Штаты.

Всего же на планете, по данным на вечер 18 апреля, Covid-19 заболели уже 2 159 267 человек.

Также "Страна" писала, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки нового коронавируса SARS CoV 2. В настоящее время в Африке зафиксировано почти 1 000 смертей и более 18 000 случаев заражения. Количество случаев заражения коронавирусом на африканском континенте резко возросло на прошлой неделе.