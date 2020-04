С понедельника 20 апреля некоторые предприятия в американских штатах Техас и Вермонт выйдут из карантина и возобновят свою работу. Ограничительные меры в Монтане ослабят уже в пятницу, 24 апреля.

Об этом в ночь на воскресенье, 19 апреля, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

"Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий открыться в понедельник с условием соответствующего социального дистанцирования", - сказал американский лидер и добавил, что губернатор штата Техас Грег Эбботт "точно знает что делает".

Также Трамп анонсировал ослабление карантинных мер в штате Монтана в пятницу. В свою очередь штаты Огайо, Северная Докота и Айдахо рекомендовали своим предприятиям не ключевых отраслей готовиться к плавному открытию уже с 1 мая.

Стоит отметить, что США лидируют в антирейтинге стран с самым большим количеством подтвержденных случаев коронавируса. Covid-19 там обнаружили у 738 923 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.

Since we released the Guidelines for Opening Up America Again, several states have announced concrete steps to begin a gradual re-opening. pic.twitter.com/3pys7bglSa