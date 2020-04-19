Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 42 853 человек. Больше половины из них в Москве
Количество зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6 060 человек. Общее число больных составляет 42 853 человек.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.
Так, от болезни умер 361 россиянин. Выздоровели 3 291 человек. Всего проведено тестов около 1,94 млн.
Уточним, что из общего количества зараженных за сутки, на Москву припадает 3570 случаев.
Фото: t.me/rian_ru
Днем ранее мы писали, что в России за сутки выявили 4 785 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах страны.
Также мы сообщали, что Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки.
До этого "Страна" рассказывала, что у тридцати российских медиков на тестах неожиданно нашли иммунитет к коронавирусу.