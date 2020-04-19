Среди подтвержденных в Украине 5 449 случаев заражения коронавирусом, 199 случаев приходятся на детей в возрасте от 9 лет.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 19 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов и назвал общее число больных детей.

"На сегодня у нас заболевших 358 детей, из которых 199 в возрасте до 9 лет. Мы следим за каждым ребенком, за его состоянием, за его лечением. Все это находится под полным контролем Минздрава", - сказал Степанов.

Слова Степанова о заразившихся коронавирусом детях с 05:32

Напомним, что из почти 5,5 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 343 были обнаружены лишь за последние сутки. "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и эпидемии в Украине.

Ранее мы писали, что причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований ПЦР.