Министерство здравоохранения намерено лечить зараженных коронавирусом при помощи препарата "Ремдесивир", который использовали для борьбы с вирусом Эбола.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, который опубликован в Facebook.

"Сейчас Министерство здравоохранения занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе при помощи дипломатических каналов", - сказал он.

Степанов утверждает, что "Ремдесивир" был включен в протокол лечения больных коронавирусом, поскольку его используют в других странах. Его будут применять в случае, если состояние больного будет тяжелым или критическим.

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Напомним, американские ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса ремдесивир, разработанного для лечения лихорадки Эбола. Он хорошо показал себя в экспериментах с клеточными культурами, а теперь дает неплохие результаты в клинических испытаниях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии ученые-вирусологи определили полезные свойства уже известного препарата, который может стать эффективным в борьбе с коронавирусом.