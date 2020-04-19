Руководство лоукостера Ryanair, который эвакуирует украинцев из Италии, готово продавать билеты даже за 0.99 евро, чтобы стимулировать рост количества рейсов и обеспечить экипажи самолетов работой.

Об этом заявил исполнительный директор компании Ryanair Майкла О'Лири, как передает Reuters.

По мнению руководителя лоукостера, европейские авиаперевозчики приступят к восстановлению рейсов в ограниченном режиме только в июне, а в июле и августе перевозчики предложат пассажирам скидки на билеты.

"Цена за билет в 9,99, 4,99, 1,99 или 0,99 евро - нас это почти не волнует. Наша критическая задача в краткосрочной перспективе не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников, а самолеты поднять в воздух", - заявил О'Лири.

Он также выразил надежду, что 2021 год будет финансово удачным для авиакомпаний. Несмотря на то, что билеты могут упасть в цене, ситуация улучшится благодаря падению цен на нефть и снижению аэропортовых сборов.

О'Лири добавил, что лето следующего года имеет огромный потенциал ввиду того, что туристы захотят реализовать сорванные из-за пандемии коронавируса планы.

Напомним, что недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолта эмитента компаний-авиаперевозчиков Ryanair Holdings Plc и Wizz Air Holdings Plc. У обеих негативный прогноз.

Ранее мы писали, что Ryanair объявил об отмене большинства своих авиарейсов с 24 марта.