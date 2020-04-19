Министр здравоохранения Максим Степанов призвал людей отказаться от походов в гости по случаю Пасхи в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом он сообщил во время брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

"Поздравляю всех с Пасхой, Христос Воскрес! Я знаю, что многие из нас привыкли праздновать этот день в кругу близких и друзей. Но в этом году я призываю отпраздновать Христово Воскресение дома, воздержаться от походов в гости", - сказал он.

Кроме того, Степанов также поблагодарил всех украинцев, кто остался дома и смотрел службу онлайн.

"Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома", - подытожил он.

Смотреть со 2:00 минуты. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, правоохранители зафиксировали в Украине 19 случаев нарушения карантина, которые связаны с Пасхой. При этом сами богослужения прошли без нарушений.

"Страна" ведет онлайн, посвященный событиям с коронавирусом в Украине и мире сегодня, 19 апреля.