Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований ПЦР.

Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

"Многие не придерживались наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В связи с этим проявления были на четвертый-пятый день после того, как люди заразились, и мы увидели сразу рост заболеваемости коронавирусом", - сказал министр.

Степанов отметил, что в последнее время медики так же увеличили количество тестирований на коронавирус методом ПЦР.

"За десять дней было около тысячи, а сейчас около пяти тысяч таких тестов. Конечно, поэтому мы обнаруживаем большее количество людей, заболевших коронавирусом", - добавил министр.

Слова о росте числа зараженных коронавирусом с 02:20

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки инфекцию подхватили 343 человека.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и эпидемии коронавируса в Украине.