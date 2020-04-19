Глава Минздрава объяснил, почему в Украине резко выросло количество зараженных коронавирусом
Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований ПЦР.
Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов
"Многие не придерживались наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В связи с этим проявления были на четвертый-пятый день после того, как люди заразились, и мы увидели сразу рост заболеваемости коронавирусом", - сказал министр.
Степанов отметил, что в последнее время медики так же увеличили количество тестирований на коронавирус методом ПЦР.
"За десять дней было около тысячи, а сейчас около пяти тысяч таких тестов. Конечно, поэтому мы обнаруживаем большее количество людей, заболевших коронавирусом", - добавил министр.
Слова о росте числа зараженных коронавирусом с 02:20
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки инфекцию подхватили 343 человека.
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