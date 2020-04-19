За последние сутки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), где от коронавируса умерли уже два человека, зафиксировано три новых случая заражения инфекцией. Всего же в рядах ВСУ Covid-19 подтвердился у 32 военных.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 07:00 воскресенья, 19 апреля, в ВСУ зарегистрировано 32 случая заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 2 человека в общем итоге выздоровели и 2 военнослужащих скончались.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 46 человек", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки инфекцию подхватили 343 человека.

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