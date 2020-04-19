Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране коронавирусом заразились более тысячи медиков и около четырех сотен детей.

Об этом он сообщил во время брифинга, видео которого размещено в Facebook.

"Всего за все время пандемии заболело 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141", - сказал он.

Всего за прошедшие сутки, как утверждает Степанов, на коронавирус проверили 4 695 человек.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - уточнил министр.

Смотреть со 2:00 минуты. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, врач-инфекционист, который работает в КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш сообщил, что получил аванс за апрель в размере 1 910 гривен после всех обещаний политиков о повышении выплат.

Также мы писали, что в Киеве за сутки Covid-19 заразились шесть медработников.