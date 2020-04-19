Дубайская авиакомпания Emirates Airline начала брать анализ крови на коронавирус у пассажиров перед вылетом. Впервые это сделали 15 апреля в аэропорту Дубая. Результат был известен через 10 минут.

Об этом сообщает "КП".

Так, проверке подверглись все пассажиры, которые летели в Тунис.

"Мы работаем над планами по расширению возможностей тестирования в будущем и распространению этой практики на другие рейсы. Это позволит нам брать анализы перед полетом и предоставлять немедленное подтверждение пассажирам Emirates, путешествующим в страны, где требуются сертификаты проверки на Covid-19", - сказал исполнительный директор компании Адель аль-Редха.

При этом он не уточнил, будет ли отказано конкретному пассажиру в посадке, если у него будут выявлен коронавирус.

Напомним, жительница Киева Янина Ерошкина, мать несовершеннолетней девушки, которую доставили на обсервацию после прилета из ОАЭ, описала условия, в которых жили пассажиры рейса.

Также "Страна" писала, что за границей 17 апреля от коронавируса скончался еще один украинец, его пол и возраст, а также город, где это произошло, не называются. Всего за границей умерли 7 человек.