Перед запуском российского грузового корабля "Прогресс МС-14" была снижена орбита Международной космической станции (МКС). Ее минимальная высота над Землей составила 417,69 километров.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, информирует пресс-служба "Роскосмоса" в соцсети.

Сообщается, что в соответствии с программой полета МКС осуществлена плановая коррекция ее орбиты. Маневр проводился в автоматическом режиме с использованием корректирующих двигателей КД-1 и КД-2 служебного модуля "Звезда" российского сегмента.

По данным Роскосмоса двигатели были включены в 08:09 на 58,5 секунд, в результате МКС получила импульс в 0,97 м/с. Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, параметры орбиты станции после выполнения коррекции составили:

период обращения: 92,88 мин

наклонение орбиты: 51,66 град

минимальная высота над поверхностью Земли: 417,69 км

максимальная высота над поверхностью Земли: 436,62 км

Данная операция проведена с целью подготовки рабочей орбиты перед запуском и стыковкой грузового корабля "Прогресс МС-14", которые запланированы в 04:51 и 08:13 25 апреля. На данный момент на космодроме Байконур завершается его подготовка к запуску.

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