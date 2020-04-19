Эпидемия коронавируса может нанести Соединенным Штатам ущерб в размере четырех триллионов долларов. Такую гигантскую сумму может потерять федеральный бюджет из-за вынужденных дополнительных расходов на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Расходы федерального бюджета из-за мер компенсации ущерба от коронавируса в этом году превысят доходы на $4 триллиона, что является наибольшим показателем с 1945 года.

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.

Аналитики и экономисты сравнивают ситуацию с Великой депрессией - мировым экономическим кризисом, начавшимся в 1929 году с краха американских бирж и продлившимся десять лет.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что привлечет Китай к ответственности, если вина Пекина за распространение коронавируса будет доказана.

Ранее "Страна" писала, что глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе с самого начала эпидемии и сейчас.