За сутки перед Пасхой в Киеве коронавирус был подтвержден у 31 пациента, из которых 4 медика и двое детей. Всего в столице инфекцией заразился 801 человек. Один человек умер от осложнений Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания Covid-19", - сообщил мэр.

По словам Кличко, коронавирус был подтвержден у двоих детей 10 и 13 лет, у 18 женщин от 29 до 76 лет и 11 мужчин от 26 до 77 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем!", - добавил мэр Киева.

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки вирус подхватили 343 человека.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию вокруг эпидемии коронавируса и карантина в Украине.