В воскресенье, 19 апреля, правоохранители зафиксировали в Украине 19 случаев нарушения карантина, которые связаны с Пасхой. При этом сами богослужения прошли без нарушений.

Об этом сообщает Глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.

"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам к соблюдению карантина. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-и культовых сооружениях на территории 13-и областей", - сказал он.

По словам Клименко, по факту нарушений закона были составлены три административных протокола, а также начали одно уголовное дело. Сейчас полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, к утру 19 апреля воздух в Киеве стал немного чище, однако нынешний уровень загрязнения все еще может нести угрозу для людей с болезнями легких. Повышение концентрации токсичных частиц в воздухе столицы вызвано многочисленными пожарами в Житомирской области.

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