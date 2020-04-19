Киевляне уже который день задыхаются от едкого дыма. Не спасают даже закрытые окна — запах, а вместе с ним и продукты горения, просачиваются в квартиры.

Горожане кинулись скупать технику, которая в теории должна помочь очистить воздух в помещении. Как рассказывают продавцы интернет-магазинов, спрос на очистители, увлажнители, озонаторы воздуха вырос, минимум, впятеро.

"Этот товар всегда был на любителя. Покупали, как правило, семьи с маленькими детьми, аллергики, люди, придерживающиеся здорового образа жизни. А сейчас стали массово заказывать. Продали за несколько дней объемы, которые раньше и за месяц не расходились", — рассказали "Стране" в одном из интернет-магазинов.

Если учесть, что производители некоторых моделей очистителей обещают устранение еще и болезнетворных бактерий и вирусов, в теории можно убить сразу двух зайцев — очистить воздух и от гари, и от коронавируса.

Выбор очистителей на интернет-площадках большой — на любой вкус и кошелек.

Доставку продавцы обещают в течение нескольких дней. Скажем, в Rozetka есть доставка на 22-23, в Comfy — на 21 апреля и т.п.

В то же время экс-главный санитарный врач Святослав Протас говорит, что чудесный эффект, который обещают в рекламе техники, на практике можно получить далеко не всегда, а некоторые приборы могут оказаться даже небезопасными для здоровья.

"Страна" разбиралась, как бытовые приборы чистят воздух, что и почем можно купить, и на когда обещают доставку.

Что спасет от гари?

Улучшают воздух несколько видов бытовых приборов. Это в частности, очистители, увлажнители, озонаторы, ионизаторы. Нередко все эти функции совмещаются в одной модели.

Самые универсальные — очистители воздуха. По принципу действия они напоминают вентилятор, но, в отличие от последнего, не просто гоняют воздух, но еще и пропускают его через фильтры. То есть, из такого прибора воздух выходит более чистым.

На фильтрах оседает пыль, пыльца, ворсинки различных покрытий и шерсти животных, табачный дым, то есть, основные аллергены.

Очистители воздуха отличаются в зависимости от типа фильтра. Они бывают, в частности, с водяной фильтрацией, механическими фильтрами грубой очистки, фильтрами тонкой очистки, угольными фильтрами, фильтрами-ионизаторами и озонаторами, HEPA-фильтром и др.

Водяной фильтр, как понятно из названия, пропускает воздух через воду, и грязные частички оседают на специальных дисках. Заодно воздух увлажняется. Но убираются только крупные загрязнители, скажем, пыль или пух. На микрочастицы такой прибор практически не действует.

По такому же принципу действуют увлажнители воздуха. Они насыщают воздух частицами воды, а, если залить в специальный фильтр аромамасло, то можно еще и ароматизировать пространство.

Впрочем, как говорит Святослав Протас, в нынешней ситуации, то есть, для очищения воздуха от гари, приборы с водяными фильтрами и увлажнители могут быть даже опасными.

"Они растворяют продукты горения в частицах воды и распыляют их в помещении. То есть, даже те частицы, которые могли бы просто осесть на поверхности мебели или пола, попадают в дыхательные пути", — говорит он.

Еще один минус увлажнителя — возможное появление в доме плесени (часто грибок появляется непосредственно в зоне установки прибора).

Фильтр грубой очистки представляет собой материал с крупными ячейками, в которых задерживаются частички, размер которых — больше 10 микрон. Это, в частности, пух, шерсть животных). Но, скажем, пыльца или гарь вполне может проскочить через такой фильтр.

То есть, получается, что для борьбы со смогом он тоже мало подходит.

Фильтры тонкой очистки улавливают вещества размером от одного микрона, то есть, пыль и гарь они должны задерживать. Такие фильтры нужно часто менять, а сами модели стоят дороже, чем с фильтрами грубой очистки.

Фильтры НЕРА (High Efficiency Particulate Arresting) на сегодняшний день считаются самыми продвинутыми (и самыми дорогими). Они улавливают загрязнители размером в 0,03 микрона, то есть, даже бактерии, споры плесени и прочее.

Различные летучие загрязнения, в том числе химические, убирает угольный фильтр.

То есть, если минимизировать последствия пылевой бури вполне можно было бы с помощью очистителя с механическим фильтром грубой очистки, то, чтобы справиться со смогом, в котором есть продукты горения, понадобится модель с НЕРА или угольным фильтром.

Фильтры с ионизацией насыщают воздух отрицательно заряженными ионами. Создается эффект морского бриза, заодно из воздуха убирается пыль, и, как обещают производители, даже некоторые возбудители респираторных заболеваний.

В нашем случае ионизатор может убрать запах гари, но не сами вредные вещества.

Озонатор (или очиститесь воздуха с озоновым фильтром) насыщает помещение озоном и обеззараживает воздух. Но с ним нужно быть осторожным.

"Он запускает процесс окисления, в ходе которого в организме человека появляются свободные радикалы и начинается токсический процесс. Такие приборы должны работать очень дозировано — не больше пары часов в день", — говорит Протас.

В некоторых моделях очистителей есть не один, а сразу несколько фильтров. То есть, они могут увлажнять воздух, пропускать его через фильтр тонкой очистки и угольных фильтр, а также ионизировать и озонировать. Но чем больше фильтров — тем выше цена. Поэтому если выбирать очиститель под нынешнюю проблему — смог и едкий запах — стоит обратить внимание на модели в фильтрами тонкой очистки, угольными, НЕРА-фильтрами.

От чего зависит ценник

В отечественных интернет-магазинах достаточно широкий выбор приборов для очищения воздуха. В каталоге hotline подобных предложений — порядка 800. Цены разные — от 200-300 гривен до 20-30 тысяч гривен. Стоимость зависит от площади, на очищение которой рассчитан прибор, количества и типа фильтров, торговой марки.

Скажем, очиститель IDEA XJ-202 стоит порядка 200 гривен. Производитель обещает очищение воздуха от пыли, а также встроенный фонарик и минимум шума при работе.

Более продвинутая модель этой же марки IDEA XJ-3100A стоит уже около 1,6 тысяч гривен. Прибор снабжен ионизатором, HEPA-фильтром, светодиодными УФ-лампами.

Доставка возможна на 23-25 апреля.

Модели более именитых марок стоят дороже — от 2 тысяч гривен. К примеру, за Toshiba CAF X33XPL придется заплатить около 3 тысяч гривен. При этом он рассчитан на небольшие помещения (максимально - 24 квадрата). Есть три фильтра — грубой, тонкой очистки и ионный.

Очиститель WetAir WAP-35, который "почистит" порядка 35 квадратов, стоит уже 4-4,5 тысяч гривен. Там есть фильтр грубой очистки, HEPA-фильтр, угольный фильтр, а также ультрафиолетовая лампа для обеззараживания помещения.

Производитель обещает очистку в том числе, от сажи, оксидов, частиц минеральных солей и дргих веществ.

В целом до 5 тысяч гривен реально купить очиститель китайского или украинского производства хорошей комплектации, либо технику от именитых брэндов, но рассчитанную на небольшую зону очистки или с минимальным количеством фильтров.

В этой ценовой категории позиционируются также приборы, рассчитанные на какую-то одну из функций — увлажнение, озонирование, ионизацию.

Около 4 тысяч гривен стоит, к примеру, озонатор Doctor-101 Premium (RF-1668). Он рассчитан на озонирование помещения в 50-70 квадратов. Можно озонировать не только воздух, но и продукты питания, воду. Продавцы обещают доставку на 21-23 апреля.

За 3,6 тысяч гривен можно купить увлажнитель воздуха Philips Safe&clean NanoCloud HU4803/01. Прибор рассчитан на площадь помещения до 25 квадратов, есть несколько режимов увлажнения. Доставка возможна с 21 апреля, самовывоз — с 20 апреля.

В ценовой категории до 10 тысяч гривен можно рассчитывать на более широкий функционал и большую площадь очистки.

Скажем, BONECO 2055D (около 10 тысяч гривен) рассчитан на площадь в 50 квадратов. Есть грубая и тонкая очистка, ионизация, увлажнение, распыление аромамасел и др.

За такие же деньги можно купить очиститель Ballu Air Master BMAC-200/WARM (доставки есть с 22-23 апреля). Площадь обслуживания — 75 квадратов, есть все фильтры — грубой тонкой очистки, НЕРА, угольный, ионизатор, ароматизация воздуха и пр.

За 12 тысяч можно приобрести Toshiba CAF X116XPL, который рассчитан на помещение до 84 квадратов, имеет фильтры грубой и тонкой очистки и ионизатор.

Более дорогие приборы (15-30 тысяч гривен) по функционалу примерно такие же, как и модели средней категории (10-15 тысяч), но рассчитаны на большую площадь. Также приходится доплачивать за брэнд, дизайн и прочее.

К примеру, Philips AC4550/50 (порядка 17 тысяч гривен) рассчитан на площадь до 104 квадратов, имеет НЕРА-фильтр. Из фишек — оценка текущего уровня загрязненности воздуха (показатели выводятся на экран) и минималистический дизайн.

За 30 тысяч можно купить модель Falmec BELLARIA Satin white. Это одно из самых дорогих предложений в украинских интернет-магазинах.

При этом модель рассчитана на помещение всего в 40 квадратов. Имеет фильтры грубой, тонкой очистки, угольный, ионизатор. Но производитель акцентирует внимание на других плюсах, в частности, на дизайне (возможны варианты в разной цветовой гамме, в оформлении использовано муранское стекло) и многофункциональности (кроме очищения воздуха еще и подсветка).

Выводы: