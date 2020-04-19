Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на сильное давление на него из-за того, что страна под его руководством "пошла своим путем" во время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики заявил ходе своего рабочего визита в Гродненскую область, передает "Беларусь 1".

"Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону. Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали - ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос", - заявил белоруский лидер.

Президент добавил, что власти пошли по тяжелому пути борьбы с вирусом. По словам Лукашенко, при обнаружении хотя бы одного больного Covid-19 в стране, предпринимаются попытки изолировать всех контактных лиц.

"Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю. В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения", - уточнил президент.

Стоит отметить, что по последним данным в Беларуси зафиксировано 4 779 случаев коронавируса. 42 зараженных умерли.

Напомним, что недавно Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус.

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