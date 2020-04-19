Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова и призвал не расстраиваться из-за карантина, поскольку это не должно лишать людей чувства праздника.

Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня. Пандемия оставила нас дома, но точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами", - говорится в сообщении.

Также он призвал поблагодарить украинцев, которые защищают страну, как на Донбассе, так и в больницах.

"Я благодарен всем, кому каждый день приходится рисковать своей жизнью ради нас. Это наши медики, которые спасают жизни, военные, которые защищают Украину, пожарные и спасатели, которые всегда приходят к нам на помощь. Это учителя, которые сумели адаптироваться к новым условиям и предприниматели, которые сохраняют рабочие места", - подчеркнул он.

Напомним, правоохранители охраняют правопорядок возле Свято-Воскресенского храма Украинской православной церкви, куда прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский призвал отмечать Пасху дома и не посещать храмы в связи с эпидемией коронавируса.