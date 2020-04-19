Несмотря на то, что чеснок, корень имбиря и лук могут помочь поддержать здоровье, однако их эффективность в профилактике коронавируса и повышении иммунитета сильно преувеличена. Чрезмерное употребление этих продуктов может привести к ожогам желудочно-кишечного тракта.

Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Людмила Гончарова.

"Это жгучие вещества, которые усиливают кровообращение. Да, они обладают антибактериальным действием, но не как антибиотик, а очень легкое. Можно скорее сжечь себе слизистую, вызвать гастрит или энтероколит, чем повысить иммунитет", - рассказала врач.

Эксперт посоветовала употреблять чеснок, имбирь и лук только при желании и в том количестве, в котором хочется.

"Нужно понимать, что иммунная система состоит из клеток, и эти клетки - белковые тела. Они не состоят из чеснока и имбиря, они состоят из белка животного происхождения. Поэтому нужно питаться правильно белком и пить много-много воды, чтобы усвоение было качественным и было качественное освобождение от токсинов", - порекомендовала диетолог.

Напомним, что в аннексированном Крыму стоимость имбиря побила все рекорды. В одном из магазинов покупателям предлагали приобрести его за 5 020 руб/кг (около 1 809 грн или $69 - Ред.).

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