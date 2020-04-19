К утру 19 апреля воздух в Киеве стал немного чище, однако нынешний уровень загрязнения все еще может нести угрозу для людей с болезнями легких. Повышение концентрации токсичных частиц в воздухе столицы вызвано многочисленными пожарами в Житомирской области.

Об этом гласят показатели индекса качества воздуха IQAir.

Так, по состоянию на 10:00 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 128 единиц. Этот показатель является относительно опасным, однако на данный момент город опустился уже на шестую строчку рейтинга среди самых загрязненных городов мира.

На первом месте город Шеньян, Китай (259 баллов), на втором - Эр-Рияд, Саудовская Аравия (190). Замыкает тройку Джакарта, Индонезия (162).

Напомним, что вчера Киев занимал третье место в антирейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Ранее мы писали, что в ходе отмывания улиц от гари из-за пожаров под Чернобылем и в Житомирской области коммунальные службы столицы использовали более двух кубических метров воды.