На Пасху воздух в Киеве стал немного чище, такого кошмара уже нет. Фото: Flickr

К утру 19 апреля воздух в Киеве стал немного чище, однако нынешний уровень загрязнения все еще может нести угрозу для людей с болезнями легких. Повышение концентрации токсичных частиц в воздухе столицы вызвано многочисленными пожарами в Житомирской области.

Об этом гласят показатели индекса качества воздуха IQAir.

Скриншот: IQAir

Так, по состоянию на 10:00 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 128 единиц. Этот показатель является относительно опасным, однако на данный момент город опустился уже на шестую строчку рейтинга среди самых загрязненных городов мира.

Скриншот: IQAir

На первом месте город Шеньян, Китай (259 баллов), на втором - Эр-Рияд, Саудовская Аравия (190). Замыкает тройку Джакарта, Индонезия (162).

Напомним, что вчера Киев занимал третье место в антирейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Ранее мы писали, что в ходе отмывания улиц от гари из-за пожаров под Чернобылем и в Житомирской области коммунальные службы столицы использовали более двух кубических метров воды.

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