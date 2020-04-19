В Украине и мире продолжается эпидемия коронавируса. За сутки выявлено 343 новых случая. Это меньше, чем за предыдущие два дня. Всего заболевших по стране на это утро - 5 449 человек.

Сегодня - Пасха, и судя по праздничной ночи народ в основном остался дома на карантине. Людей в храмах мало, хотя они и есть. Но, конечно, их в десятки раз меньше, чем бывает обычно.

Это значит, что резкого увеличения заболевших Covid-19 после пасхальных праздников может и не быть.

Одновременно в мире продолжают смягчать карантин. Вчера Израиль открыл магазины электроники, товаров для дома и оптики. А также разрешил индивидуальный спорт на свежем воздухе.

"Страна" следит за пандемией в режиме онлайн.

Карта коронавируса в Украине 19 апреля

12:43 Министерство здравоохранения намерено лечить зараженных коронавирусом при помощи препарата "Ремдесивир", который использовали для борьбы с вирусом Эбола.

12:22 В ВСУ за сутки коронавирус подтвердился еще у трех военных. Всего в рядах ВСУ Covid-19 подтвердился у 32 военных.

12:02 В больницах Украины находится 2 071 аппарат ИВЛ, из них задействовано 175 (всего, а не только для больных Covid-19)

11:32 Цифры с брифинга Минздрава:

+343 случая Covid-19 за сутки, из них 26 детей и 53 медработника

было госпитализировано 97 человек за сутки

+8 летальных случаев за сутки

+72 выздоровевших за суток, в том числе 1 ребенок и 12 медработников

1031 медработник заболел коронавирусом с начала эпидемии в Украине, то есть это почти каждый пятый случай

11:25 Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что посещение церквей в Вербное воскресенье стало одной из причин роста заболеваемости Covid-19

11:20 Разбивка данных по заболевших по регионам (от большего к меньшему)

Черновицкая область - 889 случаев;

Киев - 801 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Тернопольская область - 390 случаев;

Винницкая область - 330 случаев;

Ровенская область - 308 случаев;

Киевская область - 304 случая;

Кировоградская область - 245 случаев;

Львовская область - 245 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Черкасская область - 151 случай;

Запорожская область - 131 случай;

Одесская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Полтавская область - 61 случай;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Луганская область - 24 случая;



Донецкая область - 16 случаев;



Черниговская область - 12 случаев.

11:12 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом

11:08 Полиция по всей Украине составила три админпротокола и завела одно уголовное дело за нарушение карантина на Пасху. Всего 130 тысяч украинцев пришли в храмы.

11:00 Киевский инфекционист Дмитрий Лукаш показал, какую зарплату платят врачам на карантине. Аванс - 1910 гривен.

10:31 Трамп заявил о начале ослабления карантина в США на следующей неделе.

10:28 В Киеве +31 случай коронавируса за сутки. Из них четыре медика, а также девочка 10 лет и мальчик 13-ти.

10:23 347 человек выздоровело, 141 умер - такая статистика по Украине на 19 апреля.

10:03 Что сегодня происходит с карантином на Пасху - следим в нашем обновляемом материале.

09:48 Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что создать коронавирус, который сейчас бушует в мире, в искусственных условиях невозможно.

Это прозвучало ответом США на из претензии в "утечке" covid-19 из уханьской лаборатории.

09:40 Боксер Александр Усик признал свою неправоту относительно коронавируса. Об этом он заявил во время прямого эфира у себя в Instagram

"Знаете, когда говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают свои ошибки – это чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я услышал впервые о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы! А ну быстро что-то делай". Я говорил: "Люди, идите в храмы". Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том плане, что все закрывают и ужесточают карантин".