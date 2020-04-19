Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к украинцам по случаю праздника Пасхи и пожелал всем не терять надежды на возвращение привычного темпа жизни.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Искренне поздравляю всех с праздником Христова Воскресения! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя. Пусть в ваших домах царит мир, уют и согласие, а Воскресение Христово принесет надежду и любовь", - говорится в обращении.

Также Разумков призвал украинцев беречь друг друга, а также своих близких.

"Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", - подчеркнул он.

Напомним, правоохранители охраняют правопорядок возле Свято-Воскресенского храма Украинской православной церкви, куда прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский призвал отмечать Пасху дома и не посещать храмы в связи с эпидемией коронавируса.