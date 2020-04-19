Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже давно дал команду разработать план выхода страны из карантина и возвращению общества к нормальной жизни.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Сегодня".

"Премьер-министр уже давно дал команду и сегодня уже каждый министр думает над тем, как, каким образом и с каким протоколом мы будем выходить с карантина. Несмотря на важность всех ограничений сегодня, мы понимаем, что рано или поздно нам придется это делать", - сказал он.

В связи с этим чиновники уже начали писать "программы" по выходу из карантина.

"Когда бы ни был этот день "Ч", когда мы решим, что можно постепенно выходить из карантина, у нас уже будет прописан четкий план, какие отрасли начинают работать, кто в зоне риска остается еще дома, как будут открываться детские сады, как будет восстанавливать работу транспорт", - подчеркнул он.

Напомним, в населенных пунктах Херсонской области будут проводиться дезинфицирующие меры для остановки распространения коронавируса. Города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы Херсонской области будут закрыты на карантин.

Жителей Черновицкой области также оставят дома на пасхальные выходные.