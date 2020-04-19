Нидерланды, где от Covid-19 оправилась 107-летняя женщина, открыли авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией.

Об этом гласит информация Консульского подразделения Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

"С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры, включая транзитных, направляющиеся в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут попасть в страну только при наличии справки о состоянии здоровья. Документы можно получить непосредственно перед регистрацией на рейс.

Стоит отметить, что ограничительные меры в рамках борьбы с эпидемией коронавируса будут действовать в Нидерландах до 28 апреля. Что касается массовых мероприятий, то они останутся под запретом до 1 июня.

По последним данным в Нидерландах зафиксировано 31 589 случаев заражения инфекцией. В Испании - 194 416 случаев, в Италии - 175 925, в Австрии - 14 671.

Напомним, что недавно количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч человек.

Ранее мы писали, что по данным ВОЗ, Африка может стать следующим эпицентром вспышки нового коронавируса SARS-CoV-2.