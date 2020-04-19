Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что привлечет Китай к ответственности, если вина Пекина за распространение коронавируса будет доказана.

Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме, передает Reuters.

"Это могло быть остановлено в Китае до того, как началось, но это не было сделано, и теперь весь мир страдает", - сказал Трамп.

При этом, по его словам, эпидемия коронавируса не могла быть пресечена в самом начале из-за ошибки китайских властей. Также он не исключает, что это могло быть сделано специально.

"Если это была ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они сознательно пошли на это, - именно это я имею в виду, - тогда наверняка должны быть последствия", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Трамп решил не рассказывать, какие действия предпримут Соединенные Штаты в отношении Китая.

Напомним, американские политики продолжают давить на Китай, который по их мнению должен сильно "раскошелиться", чтобы загладить "вину" перед всем миром за пандемию коронавируса. В частности, сенаторы хотят, чтобы США отказались погашать выкупленные китайцами американские гособлигации на сумму почти 1 трлн долларов.

Ранее "Страна" писала, что глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе с самого начала эпидемии и сейчас.