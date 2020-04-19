Врач-инфекционист, который работает в КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш сообщил, что получил аванс за апрель в размере 1 910 гривен после всех обещаний политиков о повышении выплат.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Вот какой мой аванс у врача-инфекциониста, просто нет слов... Как вы думаете, Михаил Raduckij, Iryna Sysoenko? Один инфекционист по территории на месяц. Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных одна из крупнейших в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньше, чем была до этого, спасибо за внимание!", - написал врач.

Фото: facebook.com/dimaluck

В то же время врач-инфекционист Андрей Алферов из Херсонской областной инфекционной больницы рассказал, что получил аванс еще меньше.

"У меня в инфекционной больнице аванс тоже заоблачный (аж 1 800 грн.). Вот интересно теперь, что будет в конце месяца", - подчеркнул он.

Напомним, за сутки, 17 апреля, коронавирус в Украине обнаружили у 99 медиков. По состоянию на 18 апреля вирус подтвердили уже в 978 медицинских работников и 332 детей.

Также мы писали, что в Киеве за сутки Covid-19 заразились шесть медработников.