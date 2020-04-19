Накануне Пасхи в возрасте 76-и лет умер российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников в Facebook.

"Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи", - говорится в сообщении.

Уточним, что Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Его журналистская карьера началась в газете "Гудок" в 1972 году. После этого он работал в "Московских новостях", "Коммерсанте", "Столичной вечерней газете" и "Новом очевидце".

В последнее время Кабаков был главным редактором журнала "Саквояж СВ", а также публиковался как публицист и колумнист.

"Я не считаю писательскую профессию чем-то исключительным. Нельзя быть писателем всю жизнь, можно числиться. А писатель тоже кончается -как слесарь, как ученый. Кончились силы... Можно делать вид. А мне делать вид не хочется", - так сам Кабаков говорил о профессии писателя.

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