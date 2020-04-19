Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на следующей неделе (начиная с 20 апреля - Ред.) начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшие в некоторых регионах.

Об этом глава державы сообщил на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии Covid-19. Задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета, как передает пресс-служба гаранта.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавируса. Все это медики должны получить уже с апреля", - уточнил Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль поручил губернаторам лично контролировать выплаты медикам во время карантина.