Известные на весь мир египетские пирамиды засияли красочной иллюминацией в честь Международного дня охраны памятников и исторических мест. Яркое зрелище состоялось при отсутствии посетителей из-за карантина в стране, однако кадрами ярких пирамид поделились журналисты.

Об этом в субботу, 18 апреля, со ссылкой на пресс-службу министерство по делам древностей Египта информирует РИА "Новости".

Так, в ходе мероприятия пирамиды подсвечивались специальными прожекторами, с помощью которых на пирамидах изображались различные картины и надпись: "Будьте в безопасности и приезжайте вскоре в Египет".

Напомним, что недавно власти Египта решили закрыть все мечети и церкви в стране из-за распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что знаменитый египетский спортсмен, игрок Ливерпуля Мохамед Салах пожертвовал тонну еды и медицинские маски жителям своей родной деревни Нагриг.