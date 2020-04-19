Владимир Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку инициировать ускорение закрытия рынков. В некоторых регионах страны они все еще работают.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует пресс-служба главы государства.

Сообщается, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что 31 марта в Министерстве здравоохранения Украины разрешили местным властям открыть продуктовые рынки во время карантина из-за распространения коронавируса, но призвали соблюдать определенные условия.

Однако уже с 14 апреля работа украинских рынков снова оказалась под запретом.