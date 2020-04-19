Двое подростков пытались проникнуть в Версальский дворец, который был закрыт властями Парижа в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Нарушители оставили свою затею, увидев камеры наблюдения.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует газета Le Parisien.

Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу около 00:00 сотрудники службы безопасности дворца, благодаря камерам видеонаблюдения, заметили двух людей, которые по свинцовым трубам пытались проникнуть в подвал дворца.

"Их увидели, когда они повернулись, заметив камеру видеонаблюдения. После этого они убежали в сторону парка", - заявил газете источник.

Охранники дворца обратились по факту нарушения в полицию. По прибытию на место инцидента, правоохранители внутри здания никого не обнаружили, так как входы на территорию дворца оборудованы системой контроля доступа. Ведется розыск нарушителей.

Напомним, что ряд отелей французской столицы начнет размещать у себя бездомных в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Ранее мы писали, что любой житель Франции, вышедший на улицу, должен иметь для этого веский повод, за несоблюдение требований грозит штраф из-за эпидемии коронавируса.