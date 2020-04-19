Минобороны США ввело в эксплуатацию боевую подводную лодку USS Vermont, которая относится к современным субмаринам класса "Вирджиния".

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует пресс-служба Пентагона.

"ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-й атакующий подводный корабль класса "Вирджиния", - говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что введение корабля в эксплуатацию произошло без массовой торжественной церемонии ввиду карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса в США. Однако, по словам представителей Пентагона, мероприятие может состояться позже.

В свою очередь командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что введение USS Vermont на боевую службу означает "новую фазу доминирования" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.

Напомним, что недавно стало известно о более сотни моряков атомного авианосца США "Теодор Рузвельт", которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

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