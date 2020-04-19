ВОЗ передала Украине наборы для тестирования на коронавирус методом ПЦР
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Центру общественного здоровья Украины все необходимое для того, чтобы проводить тестирование на коронавирус. Тесты будут проводиться методом ПЦР.
Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.
"Для обеспечения качественного и точного тестирования на Covid-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.
В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.
По данным ЦОЗ, в Украине 5 106 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.
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