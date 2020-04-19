Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Центру общественного здоровья Украины все необходимое для того, чтобы проводить тестирование на коронавирус. Тесты будут проводиться методом ПЦР.

Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на Covid-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.

По данным ЦОЗ, в Украине 5 106 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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