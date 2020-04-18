В субботу, 18 апреля, в Хабаровском крае, рядом с селом Лесное, потерпел крушение самолет Л-142. Погибли пилот и трое пассажиров.

Об этом передает РИА "Новости".

Сообщается, что крушение легкомоторного самолета-амфибии произошло около 06:45 рядом с селом Лесное. Л-142 рухнул во время учебно-тренировочного полета в 35 километрах от Хабаровска.

Фото: Life Shot

В ликвидации последствий крушения принимали участие две группы спасателей. Согласно предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета или ошибка пилота.

По данным издания "Газета", при крушении погиб владелец местной строительной компании "МСК ДВ" Илья Карабут, а также его друзья Денис Яровой и Михаил Охотников. Личность летевшей с ними разбившейся девушки следствие пока устанавливает.

Фото: Life Shot

Напомним, что недавно вблизи города Караганда рухнул истребитель МиГ-31. Среди версий крушения - отказ техники, воздействие внешних факторов. Не исключается и человеческий фактор.

Ранее мы писали, что Иран согласился вернуть Украине бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого в районе Тегерана 8 января.