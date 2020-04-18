Правоохранители охраняют правопорядок возле Свято-Воскресенского храма Украинской православной церкви, куда вскоре прибудет Благодатный огонь из Иерусалима.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует полиция Киева.

"В настоящее время у церкви собралось небольшое количество верующих. Представители полиции диалога проводят с прихожанами разъяснительную работу и подчеркивают необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Украины

По словам пресс-службы правоохранителей, полиция и Национальная гвардия заступила на дежурство у 179 столичных храмов.

Как отметил и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Александр Пивовар, правоохранители, в том числе и работники полиции диалога, будут активно проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими мер карантина. При необходимости, стражи порядка будут привлекать к ответственности нарушителей.

Напомним, по данным МВД, если в этом году в церкви придет хотя бы 750 тысяч людей, то Украина получит очередную вспышку коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский призвал отмечать Пасху дома и не посещать храмы в связи с эпидемией коронавируса.