Принцесса Швеции София устроилась на работу в больницу Софиахеммет в Стокгольме, которая занимается оказанием неотложной медицинской помощи больным коронавирусом. Принцесса прошла короткие курсы и теперь будет помогать медперсоналу.

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи.

София и ее коллеги-добровольцы будут работать не напрямую с пациентами, а заниматься дезинфекцией оборудования, уборкой и делами на кухне.

"В рамках "экстренного реагирования" меня теперь помещают в одно из подразделений по уходу за больницей, где я вместе с другими недавно обученными коллегами поддерживаю и освобождаю персонал, выполняющий различные задачи, включая уход за пациентами и уборку", - говорится в Instagram королевской семьи.

Принцесса отмечает, что иметь возможность помочь стране в это трудное время чрезвычайно полезно.

Ранее "Страна" писала, что в Швеции отказались от лекарства, которым коронавирус лечат в Украине.

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