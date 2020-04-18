Принцесса София (в центре) стала медсестрой для борьбы с коронавирусом. Фото: kungahuset

Принцесса Швеции София устроилась на работу в больницу Софиахеммет в Стокгольме, которая занимается оказанием неотложной медицинской помощи больным коронавирусом. Принцесса прошла короткие курсы и теперь будет помогать медперсоналу.  

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи. 

Скриншот Инстаграмм, принцесса София

София и ее коллеги-добровольцы будут работать не напрямую с пациентами, а заниматься дезинфекцией оборудования, уборкой и делами на кухне. 

"В рамках "экстренного реагирования" меня теперь помещают в одно из подразделений по уходу за больницей, где я вместе с другими недавно обученными коллегами поддерживаю и освобождаю персонал, выполняющий различные задачи, включая уход за пациентами и уборку", - говорится в Instagram королевской семьи.

Принцесса отмечает, что иметь возможность помочь стране в это трудное время чрезвычайно полезно.

Скриншот Инстаграм, Принцесса София

Ранее "Страна" писала, что в Швеции отказались от лекарства, которым коронавирус лечат в Украине.

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