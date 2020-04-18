Разработка российского атомного эсминца-невидимки "Лидер" и нового фрегата 22350М приостановлена. Причиной этому стало отсутствие соответствующего решения Минобороны РФ.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует "Интерфакс" со ссылкой на отчет Северного проектно-конструкторского бюро за 2019 год.

Сообщается, что план работ над проектом эсминца "Лидер" на 2017-2019 годы был приостановлен министерством обороны РФ после завершения работы над эскизом в 2016 году.

При этом Минобороны не приняло решения о дальнейших работах по созданию усовершенствованного фрегата проекта 22350М после завершения его эскизного проекта в 2019 году. Согласно отчету компании, данные факты приостановок работ по Гособоронзаказу "не позволяют рассчитывать на устойчивое финансово-экономическое положение" Северного ПКБ.

Стоит отметить, что эсминцы "Лидер" и фрегаты проекта 22350М упоминаются в документе в перечне наиболее перспективной продукции компании.

Эскадренный миноносец проекта 23560 "Лидер" - проект перспективного атомного надводного стелс-корабля для ВМФ РФ. Предполагалось, что эти корабли будут иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн и вооружены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Работа над эскизным проектом эсминца продолжалась с апреля 2015 по конец 2016 года. Ожидалось, что закладка корабля произойдет после 2022 года.

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