В Луганской области количество зараженных коронавирусом достигло 24 человек. За сутки зарегистрировали 15 новых случаев заражения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной госадминистрации.

"Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза Covid-19 подтверждены в Варваровке, один - в Рубежном. Пятеро заболевших - контактные лица из Лисичанска", - говорится в сообщении.

Еще у пятерых больных обнаружили пневмонию - в Старобельске, Северодонецке и Беловодске.

Таким образом в области уже 24 случая заболевания коронавирусом, три пациента выздоровели.

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