В Луганской области уже 24 зараженных коронавирусом
В Луганской области количество зараженных коронавирусом достигло 24 человек. За сутки зарегистрировали 15 новых случаев заражения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной госадминистрации.
"Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза Covid-19 подтверждены в Варваровке, один - в Рубежном. Пятеро заболевших - контактные лица из Лисичанска", - говорится в сообщении.
Еще у пятерых больных обнаружили пневмонию - в Старобельске, Северодонецке и Беловодске.
Таким образом в области уже 24 случая заболевания коронавирусом, три пациента выздоровели.
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