Курьезный случай произошел в минувшую пятницу в самом центре Киева на улице Круглоуниверситетской.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, по этому адресу поступил вызов на спецлинию "102" и звонивший указал, что на улице происходит драка. На место происшествия первым прибыл наряд полиции охраны, который был неподалеку.

Действительно рядом с одним из домов на улице Круглоуниверситетской застали драку, но все ее участники, кроме одного - успели убежать. При попытке задержать оставшегося участника драки, он оказал ожесточенное сопротивление - избил инспектора полиции охраны и его коллегу водителя-полицейского, пытавшегося помочь напарнику.

Задержать агрессивного молодчика удалось только прибывшему подкреплению. Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.345 УК Украины (Причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей). Задержанному грозит до 3 лет лишения свободы за нападение на сотрудников полиции.

Напомним, что недавно было завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного столичного главка полиции, обвиняемого в причинении телесных повреждений работнику правоохранителю.

Ранее мы писали, что полицейские задержали двоих жителей Ирпеня, которые подожгли речной камыш и скрылись на мопедах без номеров.