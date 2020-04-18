Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно был госпитализирован с Covid-19, идет на поправку.

Об этом в субботу информирует издание Daily News со ссылкой на слова министра жилищного строительства Роберта Дженрика.

По его словам, глава британского правительства восстанавливается после госпитализации в своей загородной резиденции Чекерс. Чиновник также отметил, что Джонсон несколько раз контактировал с министрами и с теми, кто работает в офисе на Даунинг-стрит 10.

Напомним, что Джонсон в конце прошлой недели начал ходить и заговорил с врачами.

Ранее мы писали, что колумнист газеты The Sun Тревор Кавана признался, что на прошлой неделе он уже писал некролог премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.