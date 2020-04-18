Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал о том, помогает ли посещение бани в профилактике коронавируса.

Об этом сообщает "Вечерняя Москва".



Врач сказал, что при высоких температурах коронавирус может погибнуть, но в бане повышенная влажность. А при повышенной влажности вирус долго сохраняется в воздухе.

"Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему - к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений", - пояснил Володин.



Врач напомнил, что посещение парилки не укрепляет иммунитет, при этом резкий перепад температур лишь улучшает тонус сосудов.

"Для иммунитета все экстремальное - отнюдь не полезно. Да и что касается альтернативных методов профилактики коронавируса, я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус", - заметил специалист.



Иммунолог подчеркнул, что единственным способом оградиться от вируса является максимальная изоляция от социума.

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