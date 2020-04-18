Американские политики продолжают давить на Китай, который по их мнению должен сильно "раскошелиться", чтобы загладить "вину" перед всем миром за пандемию коронавируса. В частности, сенаторы хотят, чтобы КНР списал долг США за то, что китайские власти не эффективно отреагировали на первую вспышку вируса.

Об этом информирует издание "The Independent".

"Это уже третья пандемия, приходящая из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", - заявил республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины. По его мнению, "весь мир должен выставить Китаю счет".

Таким образом, Грэм согласился с сенатором Маршей Блэкберн, республиканкой из Теннесси, которая заявила, что Китай должен списать долг правительства США, который составляет почти 1 трлн долларов.

Стоит отметить, что комментарии Грэма и Блэкберн перекликаются с широко распространенным убеждением среди республиканцев в Конгрессе, что Китай должен заплатить за то, что он стал источником еще одного глобального кризиса в области здравоохранения.

В свою очередь Сенатор Джош Хоули и три других сенатора-республиканца представили в прошлом месяце законопроект, в соответствии с которым было начато международное расследование действий китайского правительства в ответ на вспышку коронавируса и создан "механизм выплаты компенсации" от правительства Китая странам, наиболее пострадавшим от пандемии.

Напомним, что глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе с самого начала эпидемии и сейчас.

Ранее мы писали, что в разгар пандемии коронавируса Соединенные Штаты остановили все выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).