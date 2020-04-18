В Украину перед Пасхой попал Благодатный огонь. Фото УПЦ
В Украину перед Пасхой попал Благодатный огонь. Фото УПЦ

Сегодня ночью православные украинцы встретят Пасху. 

Это произойдет во время карантина - то есть запрета проводить массовые мероприятия. Включая и церковные службы с десятками верующих. Однако посещать в эту ночь и последущий день церковь - стало в Украине традицией.

Поэтому многие собираются пойти - если не в храм, то хотя бы постоять поблизости, освятить пасхальные куличи и просто причаститься праздника. Люди также рассчитывают получить благодатный огонь, который уже доставили в Украину

Накануне Владимир Зеленский записал обращение с очередным призывом оставаться дома - пугая в противном случае пиком заболеваемости коронавирусом. 

"Страна" следит за тем, как в Украине проходит главный христианский праздник. 

22:47  В Одессе у храмов сегодня установили вот такие экраны.

одесса храмы экраны

22:40  Как сегодня сходил Благодатный огонь.

22:31  Почти две тысячи полицейских будут дежурить в пасхальную ночь и воскресенье. 

22:17  Трансляция из Почаевской лавры.

22:03  Прямая трансляция пасхальной службы из Святогорской лавры.

21:53  Журналист Василий Апасов пишет о корреспонденте одного из телеканалов, который предлагал деньги верующим в Лавре, чтобы те поцеловали икону на камеру. 

Василий Апасов фото

21:45  Пасхальное приветствие митрополита УПЦ Онуфрия.

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