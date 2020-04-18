Сегодня ночью православные украинцы встретят Пасху.

Это произойдет во время карантина - то есть запрета проводить массовые мероприятия. Включая и церковные службы с десятками верующих. Однако посещать в эту ночь и последущий день церковь - стало в Украине традицией.

Поэтому многие собираются пойти - если не в храм, то хотя бы постоять поблизости, освятить пасхальные куличи и просто причаститься праздника. Люди также рассчитывают получить благодатный огонь, который уже доставили в Украину.

Накануне Владимир Зеленский записал обращение с очередным призывом оставаться дома - пугая в противном случае пиком заболеваемости коронавирусом.

"Страна" следит за тем, как в Украине проходит главный христианский праздник.

22:47 В Одессе у храмов сегодня установили вот такие экраны.

22:40 Как сегодня сходил Благодатный огонь.

22:31 Почти две тысячи полицейских будут дежурить в пасхальную ночь и воскресенье.

22:17 Трансляция из Почаевской лавры.

22:03 Прямая трансляция пасхальной службы из Святогорской лавры.

21:53 Журналист Василий Апасов пишет о корреспонденте одного из телеканалов, который предлагал деньги верующим в Лавре, чтобы те поцеловали икону на камеру.

21:45 Пасхальное приветствие митрополита УПЦ Онуфрия.